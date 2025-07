Deel nog een flat in Utrecht ontruimd wegens politieonderzoek

UTRECHT (ANP) - In Utrecht wordt een deel van een tweede flat ontruimd wegens een politieonderzoek, meldt de politie. Het gaat om "de voorzijde" van het gebouw aan de Aziëlaan.

Eerder dinsdagavond werd al een andere flat aan de Aziëlaan ontruimd. Er is een onderzoek gaande door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar mogelijke gevaarlijke stoffen in een auto aan de Beneluxlaan.

Hoeveel mensen geëvacueerd moeten worden, is niet bekend. De Beneluxlaan is ter hoogte van de flat en het Europaplein afgesloten tot meer bekend is over de aard van de stof. Naar verwachting duurt dat tot na 23.30 uur.

Het tramverkeer tussen Nieuwegein en IJsselstein is ook onderbroken als gevolg van de situatie, aldus de veiligheidsregio.