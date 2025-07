VS en Japan bereiken handelsdeal met importheffing van 15 procent

De Verenigde Staten hebben een handelsakkoord met Japan bereikt, waarbij een wederzijdse importheffing van 15 procent wordt gehanteerd. Dat schreef de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond plaatselijke tijd op Truth Social en heeft Japan bevestigd.

Japan opent zijn grenzen voor de handel in auto's en vrachtwagens, rijst en andere landbouwproducten, schrijft Trump.

De Amerikaanse president toonde zich enthousiast over de deal. Japan investeert volgens hem 550 miljard dollar (ongeveer 470 miljard euro) in de Verenigde Staten en de VS ontvangen 90 procent van de winst. Volgens Trump levert de deal honderdduizenden banen op. "Er is nooit iets soortgelijks geweest."

Aluminium en staal

Japan heeft terughoudend op Trumps enthousiaste bericht gereageerd. Premier Shigeru Ishiba zei woensdagochtend dat hij eerst kennis moet nemen van de details voordat hij een reactie kan geven.

Autoproducenten in de VS zijn niet te spreken over het nieuws van Trump. Ze zijn ontevreden over een importheffing van 15 procent op goederen uit Japan, terwijl de heffing op goederen uit Canada en Mexico 25 procent blijft.

Aluminium en staal zijn buiten het akkoord gebleven en houden een heffing van 50 procent. Ook defensie-uitgaven zijn niet bij de deal inbegrepen, aldus de Japanse onderhandelaar Ryosei Akazawa.