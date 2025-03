Helft elektriciteitsproductie vorig jaar uit hernieuwbare bronnen

DEN HAAG (ANP) - Hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en biomassa waren vorig jaar goed voor ongeveer de helft van de elektriciteitsproductie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was een jaar eerder nog ongeveer 47 procent. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit door zonnepanelen en windmolens steeg flink ten opzichte van 2023, de productie uit biomassa is wel afgenomen. Ook de stroomproductie uit fossiele bronnen nam af in 2024.

De elektriciteit die werd opgewekt uit zonne-energie steeg met 11 procent tot 22 miljard kilowattuur. Het CBS schrijft die toename toe aan een stijging van het aantal nieuwe zonnepanelen. De elektriciteitsproductie uit panelen piekte volgens het statistiekbureau van mei tot en met augustus, toen die goed was voor ongeveer een derde van het totaal.

Windenergie

De stroomproductie uit windenergie nam toe met 13 procent op jaarbasis tot 33 miljard kilowattuur. Daarbij bleef de productie door windparken op land vrijwel gelijk, terwijl die op zee met 32 procent steeg. Het CBS meldt dat de elektriciteitsproductie door windenergie doorgaans het grootst is in de winterperiode. Dat was ook vorig jaar het geval, toen ruim een derde van alle geproduceerde elektriciteit afkomstig was uit windenergie.

De hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit biomassa daalde met 6 procent. Volgens het statistiekbureau had dat vooral te maken met de lagere productie door kolencentrales. Hier wordt namelijk biomassa bijgestookt. Zo nam de hoeveelheid elektriciteit uit kolen vorig jaar af met 5 procent. In totaal daalde de productie uit fossiele bronnen in 2024 met 4 procent tot 55,4 miljard kilowattuur. Dat had voornamelijk te maken met het grotere aanbod aan goedkopere elektriciteit uit zonne- en windenergie.