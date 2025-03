Watanuki volgende tegenstander van Griekspoor op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Yosuke Watanuki is de tegenstander van Tallon Griekspoor in de vierde ronde op het tennistoernooi van Indian Wells. De Japanner verraste Frances Tiafoe, de Amerikaanse nummer 16 van de plaatsingslijst: 6-4 7-6 (6). Watanuki heeft als qualifier het hoofdtoernooi bereikt.

De 28-jarige Griekspoor klopte de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard in de derde ronde: 7-6 (3) 6-3. Hij versloeg in de eerste ronde de Serviër Miomir Kecmanovic in drie sets, waarna zijn sensationele zege volgde op Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld en bij afwezigheid van de geschorste Italiaan Jannik Sinner als eerste geplaatst in Indian Wells.

Griekspoor is de laatste weken aan een opmars bezig. Eind vorige maand haalde de nummer 1 van Nederland in Dubai de halve finales. Met de zege in de derde ronde in Indian Wells verdient hij al meer dan 100.000 euro.

Botic van de Zandschulp is ook nog actief op Indian Wells, na zijn stunt in de tweede ronde tegen Novak Djokovic. Hij stuit in de derde ronde op de Argentijn Francisco Cerúndolo.