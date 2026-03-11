ECONOMIE
Helft vluchten Lufthansa gaat door tijdens tweedaagse staking

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 20:32
anp110326204 1
FRANKFURT (ANP) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zegt donderdag en vrijdag meer dan de helft van alle geplande vluchten door te laten gaan, ondanks de tweedaagse staking van piloten. Andere maatschappijen van het moederbedrijf van Lufthansa en partnermaatschappijen nemen een deel van de vluchten op zich.
Lufthansa meldt dat van de langeafstandsvluchten 60 procent doorgaat. Bij de vrachtvluchten gaan acht op de tien vluchten door. De maatschappij kondigde ook aan grotere vliegtuigen in te zetten.
Pilotenbond Vereinigung Cockpit riep piloten op om het werk neer te leggen door een conflict over pensioenen. De vakbond maakte al duidelijk dat vluchten naar een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wel zouden doorgaan. In de regio zijn veel gestrande reizigers door de Iran-oorlog.
