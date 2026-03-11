ECONOMIE
Meer dan 630 doden in Libanon door Israëlische aanvallen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 21:00
anp110326208 1
BEIROET (ANP/AFP) - Libanon heeft melding gemaakt van meer dan 630 doden, onder wie 91 kinderen, als gevolg van de recente Israëlische aanvallen. Ongeveer 860.000 mensen hebben zich inmiddels als ontheemd geregistreerd. De hoofdstad Beiroet werd woensdag weer getroffen door een luchtaanval, waarbij een flatgebouw in het dichtbevolkte centrum van de stad het doelwit was.
Israël zegt de sjiitische Libanese beweging Hezbollah te willen uitschakelen. Die wordt gesteund door Iran en Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israël in een reactie op de Israëlische luchtaanvallen op Iran. Hezbollah kondigde woensdag weer een golf aanvallen aan.
Volgens het Israëlische leger heeft de beweging voor het eerst in deze crisis beschietingen met Iran gecoördineerd. Het leger van Israël heeft beklemtoond dat de aanvallen op Libanon doorgaan zolang Hezbollah niet is ontwapend.
Topfunctionarissen van de VN en lidstaten hebben op een bijeenkomst van de Veiligheidsraad aangedrongen op een einde aan het geweld.
