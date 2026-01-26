HEMA stapt na kritiek klanten af van vernieuwd rookworstrecept

HEMA maakt zijn bekende rookworst weer volgens het originele recept. Ruim een jaar terug was de winkelketen overgestapt op een ander recept, bij een andere leverancier, om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk. "Het bleek echter een uitdaging om die herkenbare HEMA-smaak volledig te behouden", erkent HEMA nu.

De keten stelt te hebben geluisterd naar de kritiek van klanten. Vervolgens is besloten het oude recept weer terug te brengen. HEMA is er daarbij in geslaagd om ook met die oude bereidingswijze te voldoen aan de voorwaarden voor het Beter Leven Keurmerk.

Over de receptverandering heeft de keten maandag ook een nieuw reclamefilmpje verspreid, om mensen te overtuigen de rookworst opnieuw te proberen. "Hij is weer net zo rokerig, knapperig en sappig als vroeger", benadrukt de keten daarbij.