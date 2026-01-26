ECONOMIE
ACM keurt overname HEMA door Jumbo-familie Van Eerd goed

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 12:21
DEN HAAG (ANP) - ACM keurt de overname van de overige aandelen van HEMA door de familie Van Eerd goed. Daarmee komt de winkelketen volledig in handen van de familie die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo.
De overname werd in december aangekondigd. Via het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, was al 50 procent van de aandelen in handen. De andere helft van de aandelen wordt overgenomen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom.
De ACM heeft gekeken naar gevolgen voor de concurrentie in Nederland. Daar ziet de toezichthouder geen problemen. "Jumbo verkoopt via haar supermarkten voornamelijk dagelijkse consumptiegoederen aan consumenten, terwijl HEMA als warenhuis met name non-food producten verkoopt, waaronder kleding, huishoudtextiel en kantoorbenodigdheden. Doordat Jumbo en HEMA grotendeels verschillende producten aanbieden, blijft er ook na de overname voldoende keuze over voor consumenten."
