Hermès blijft dure tassen verkopen ondanks moeilijke markt

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van dure tassen, sjaals en andere accessoires bij modebedrijf Hermès is verder gestegen. Daarmee onderscheidt het Franse bedrijf zich van concurrenten Louis Vuitton-maker LVMH en Gucci-moederbedrijf Kering, die onlangs juist omzetdalingen meldden.

Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kwam de omzet afgelopen kwartaal 9 procent hoger uit dan een jaar terug. De verkoop is gestegen doordat vermogende klanten nog steeds gretig de dure handtassen kopen. De omzetgroei komt op een moment dat de vraag naar luxe in China flink is teruggelopen door de strenge aanpak van het land tegen opzichtige levensstijlen.

Niettemin steeg de kwartaalomzet in de regio met China ruim 5 procent. Hermès dankt dit mogelijk aan het feit dat zijn dure producten gericht zijn op de allerrijkste mensen, die vaak minder last hebben van economische problemen. Het bedrijfsmodel van Hermès is verder gebaseerd op het beperken van de voorraad, waardoor de vraag groter is dan het aanbod.