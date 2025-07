80 vragen voor Veldkamp: kabinet teruggeroepen van zomerreces vanwege Gaza (want VVD en CDA reageren nu eindelijk ook)

De Tweede Kamer onderbreekt het zomerreces voor een commissiedebat over de humanitaire situatie in Gaza . Een meerderheid steunde dinsdag een verzoek daartoe van SP-Kamerlid Sarah Dobbe, melden meerdere Kamerleden. VVD, CDA en ChristenUnie willen wel eerst meer informatie van de Europese Commissie en het kabinet. Het debat is waarschijnlijk volgende week.

Ook GroenLinks-PvdA, D66, PvdD, Forum voor Democratie en Volt stemden in met het debatverzoek. Vorige week werd een soortgelijk verzoek van Kati Piri (GroenLinks-PvdA) en Jan Paternotte (D66) weggestemd. Toen reageerden onder meer VVD en CDA niet. Net als vorige keer stemden PVV, NSC, BBB en SGP opnieuw tegen in een e-mailprocedure.

De situatie is nu anders, schreef Dobbe in haar verzoek. Caspar Veldkamp kwam maandagavond met een brief waarin hij onder meer schreef dat twee omstreden Israëlische ministers Nederland niet in mogen en dat de Israëlische ambassadeur is ontboden.

Nederlandse voedseldroppings?

VVD en CDA willen weten wat de Europese Commissie gaat doen en vragen het kabinet om daarop te reageren voordat een debat plaatsvindt. Ook willen ze antwoord op schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld. VVD-Kamerlid Eric van der Burg vroeg onder meer of het kabinet "indien nodig en wenselijk" voedseldroppings kan uitvoeren.

Verantwoordelijk minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) zegt dinsdagavond dat hij "al terug is van reces. Ik ben klaar om in de Tweede Kamer uitleg te geven over het beleid." Kamerleden hebben bij elkaar zo'n tachtig vragen gesteld, weet Veldkamp.