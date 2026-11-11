Herstel Nvidia op Wall Street na koersval door spionageaffaire

NEW YORK (ANP) - Het aandeel Nvidia wist zich woensdag eindelijk wat te herstellen op de beurzen in New York. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld zag de afgelopen twee dagen voor meer dan 400 miljard dollar aan beurswaarde verdampen door de affaire van topman Jensen Huang met een vermeende Chinese spion. De marktwaarde van het bedrijf zakte daardoor tot ongeveer 4 biljoen (4000 miljard) dollar, het laagste niveau sinds maart dit jaar.

In oktober vorig jaar wist het onder beleggers populaire Nvidia als eerste bedrijf ooit een waarde van 5 biljoen dollar te bereiken door het optimisme over AI. Het aandeel won nu 2,9 procent, na een koersdaling van bijna 10 procent in de vorige twee handelssessies. Ook andere chipfabrikanten gingen omhoog. AMD, Intel, Micron Technology en Broadcom stegen tot 5,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief, na de koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager tot 52.146 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,9 procent tot 7587 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent tot 25.460 punten. Op de obligatiemarkt wordt niet gehandeld vanwege Veterans Day.

Inflatie

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag tot 0,7 procent lager. Naast het aanhoudende koersverlies van Nvidia werd de stemming gedrukt door een hoger dan verwachte inflatie in de Verenigde Staten. Die versterkte de verwachting dat de Federal Reserve de rente in december verder gaat verhogen.

Beter dan verwachte resultaten van CoreWeave, een belangrijke klant van de chips van Nvidia, zorgden woensdag voor opluchting in de AI-sector. Het datacenterbedrijf boekte afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet en verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel steeg ruim 14 procent. CoreWeave raakte afgelopen maand nog ruim 40 procent van zijn beurswaarde kwijt door zorgen over de hoge financieringslasten van het bedrijf dat flink investeert in AI-infrastructuur.

De datacenterbedrijven kwamen vorige week ook onder druk te staan na de Amerikaanse congresverkiezingen. De ruime overwinning van de Democraten voedde de vrees voor strengere regelgeving voor AI en een vertraging van de bouw van datacenters. CoreWeave benadrukte echter dat het overgrote deel van de benodigde datacentercapaciteit al operationeel of in aanbouw is. Andere datacenterbedrijven als Nebius, IREN en Oracle, die benodigde rekenkracht voor AI-toepassingen leveren, wonnen tot 13,4 procent.