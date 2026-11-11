Rusland ontzegt Fransen toegang om maatregelen tv-persoonlijkheid

MOSKOU (ANP) - Rusland ontzegt twee Franse parlementariërs en twee Franse journalisten de toegang tot het land. Het is een reactie op Europese maatregelen tegen de Russische mediapersoonlijkheid Xenia Fedorova. De EU zette haar op de zwarte lijst omdat ze betrokken zou zijn bij hybride activiteiten van Rusland en het verspreiden van Russische propaganda. In juli werd ze door Frankrijk het land uitgezet, waar ze leiding gaf aan de Franse tak van Russia Today.

De Russische regering noemde het intimidatie en een "schending van de persvrijheid" en dreigde al met tegenactie.

De parlementsleden waar het om gaat zijn Sacha Houlié en Arthur Delaporte. De journalisten zijn Paul Gogo, voormalige correspondent in Rusland, en Ariane Chemin, die een documentaire over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gemaakt.

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 tientallen westerse journalisten verboden het land te betreden.