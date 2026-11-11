Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland ontzegt Fransen toegang om maatregelen tv-persoonlijkheid

Samenleving
door anp
anp111126170 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP) - Rusland ontzegt twee Franse parlementariërs en twee Franse journalisten de toegang tot het land. Het is een reactie op Europese maatregelen tegen de Russische mediapersoonlijkheid Xenia Fedorova. De EU zette haar op de zwarte lijst omdat ze betrokken zou zijn bij hybride activiteiten van Rusland en het verspreiden van Russische propaganda. In juli werd ze door Frankrijk het land uitgezet, waar ze leiding gaf aan de Franse tak van Russia Today.
De Russische regering noemde het intimidatie en een "schending van de persvrijheid" en dreigde al met tegenactie.
De parlementsleden waar het om gaat zijn Sacha Houlié en Arthur Delaporte. De journalisten zijn Paul Gogo, voormalige correspondent in Rusland, en Ariane Chemin, die een documentaire over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gemaakt.
Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 tientallen westerse journalisten verboden het land te betreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

Loading