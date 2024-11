Tesla daalt op Wall Street na sterke opmars sinds verkiezingen

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde dinsdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers lijken wat winst te nemen na de recente sterke opmars van het aandeel. De elektrische autofabrikant, die wordt geleid door Trump-supporter Elon Musk, is sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november met bijna 40 procent in waarde gestegen. Beleggers verwachten dat Tesla zal profiteren van een nieuwe termijn voor oud-president Donald Trump. Het aandeel verloor 3,4 procent.

Ook de algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de koersrally die volgde op de overwinning van Trump. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.356 punten. De breder samengestelde S&P 500-index opende vrijwel vlak op 6001 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 19.276 punten.

De drie belangrijkste graadmeters in New York sloten maandag opnieuw op recordniveaus. De stemming werd daarbij gesteund door de verwachting dat de voorgestelde belastingverlagingen en soepelere regelgeving onder Trump de bedrijfswinsten en aandelenkoersen zullen aanjagen.