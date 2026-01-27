Het ouderwetse Nederlandse cafe sterft uit

Er zijn in 2026 iets minder cafés in Nederland dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van data die het ANP heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland gaat Gen Z niet alleen naar cafés, maar is ook de koffiebar steeds meer in trek.

Op 1 januari 2026 stonden er 10.038 cafés in het Handelsregister van de KVK, een jaar eerder waren dat er 10.240. Er zijn dit jaar dus 200 cafés minder.

Al jarenlang telt Nederland geleidelijk aan steeds minder cafés. Bij de eerste meting van de KVK in 2013 waren er nog ruim 12.800 cafés. Sindsdien neemt dit aantal jaarlijks gemiddeld met ruim 210 cafés af.

Trendverschuiving

Volgens Marijke Vuijk, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, komt het verdwijnen van cafés vooral door een trendverschuiving. "We zien dat Gen Z de horeca veel opzoekt, maar tegenwoordig is het veel meer verspreid over de dag", vertelt de voorzitter. "We zien bijvoorbeeld dat koffiebarren en fastfoodrestaurants steeds populairder zijn geworden." De branchevereniging verwacht dat het aantal cafés uiteindelijk zal stabiliseren.

Van alle provincies telt Zeeland relatief gezien de meeste cafés, namelijk ruim 8 cafés per 10.000 inwoners. Flevoland heeft per inwoner het laagste aantal cafés van alle provincies.