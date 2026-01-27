Dodental door winterstorm VS loopt verder op

NEW YORK (ANP/AFP) - De winterstorm die over de Verenigde Staten trekt, heeft al aan zeker 23 mensen het leven gekost, meldt persbureau AFP op basis van een eigen inventarisatie. De dodelijke slachtoffers vielen door onderkoeling en ongelukken met onder meer sneeuwruimers en sleeën. In New York werden zeker acht mensen dood aangetroffen op straat tijdens het winterse noodweer. Er wordt nog onderzocht of al deze sterfgevallen direct aan de storm kunnen worden toegeschreven.

Vooral het zuiden van de VS, waar men minder is voorbereid op extreme kou, is zwaar getroffen. In staten als Texas, Mississippi en Louisiana zaten maandagavond zeker 600.000 huishoudens zonder stroom. Volgens de National Weather Service (NWS) gelden voor ongeveer 190 miljoen Amerikanen waarschuwingen voor extreme kou. Deze kan volgens de NWS nog dagen aanhouden.

Ook de luchtvaart heeft last van het weer. Maandag werden over het hele land zeker 12.000 vluchten vertraagd of geannuleerd.