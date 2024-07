Hierom worden alle Maestro- en V PAY-pinpassen vervangen

De Nederlandse betaalpassen staan op het punt een make-over te krijgen. Maestro en V PAY verdwijnen en maken plaats voor Visa- of Mastercard-debitcards. Waarom doen banken dit? En wat betekent dit voor jou?

De grote wisseltruc

"Alle bankpassen worden vervangen door een Visa- of een Mastercard-debitcard", legt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland uit op Nu.nl . De huidige pinpassen hebben namelijk een paar tekortkomingen. Zo zijn ze vaak niet bruikbaar in winkels buiten Europa en heb je iDeal nodig voor online betalingen. Met de nieuwe debitcards kun je, net als met een creditcard, op veel meer plekken online shoppen.

Ook je digitale betaalpassen in Google- of Apple Pay krijgen een update. Het kan zelfs zijn dat je digitaal al een nieuwe pas hebt, terwijl je nog met je oude fysieke kaart rondloopt.

Wat betekent dit voor jou?

Eigenlijk merk je er als consument niet zo heel veel van. Je kunt je huidige betaalpas blijven gebruiken zoals je gewend bent en krijgt vanzelf een nieuwe pas toegestuurd van je bank. Je hoeft hier zelf niks voor te doen.

Wanneer het moment komt dat je de nieuwe pas in de brievenbus vindt, verschilt per bank. Triodos Bank heeft alle passen eind vorig jaar al vervangen door Visa-kaarten. Rabobank is sinds april bezig met het uitgeven van nieuwe passen. Bij het aanvragen van een nieuwe rekening of wanneer je huidige pas verloopt, krijg je een nieuwe debitcard. ABN Amro en ING zijn nog bezig met het uitrollen van de nieuwe passen.

Creditcard opzeggen?

Als je betaalpas straks overal ter wereld wordt geaccepteerd en je er online mee kunt betalen, heb je dan nog wel een creditcard nodig? Het korte antwoord is ja.

Voor het huren van een auto of het boeken van een vakantiewoning is een debitcard soms niet genoeg en wordt expliciet om een creditcard gevraagd. Een verhuurmaatschappij heeft met een creditcard namelijk meer mogelijkheden om een bedrag te reserveren en achteraf in rekening brengen.