Treinen van en naar Frankrijk worden omgeleid, ook annuleringen

PARIJS (ANP) - Internationale treinen van Eurostar tussen Nederland en de Franse hoofdstad Parijs doen er vrijdag 1,5 uur langer over door brandstichtingen langs het Franse spoor. Meerdere treinen zijn geannuleerd, meldt een woordvoerder van het spoorwegbedrijf.

"Door gecoördineerde sabotage in Frankrijk, die gevolgen heeft voor de hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lille, worden vrijdag 26 juli alle hogesnelheidstreinen van en naar Parijs omgeleid via de klassieke lijn", aldus Eurostar. Klanten kunnen kosteloos hun reis annuleren of aanpassen. Ook kunnen ze hun geld terugkrijgen, meldt Eurostar.

Ook de ANWB waarschuwt reizigers richting de Franse hoofdstad voor de hinder. Veel treinen vallen uit in Frankrijk door verschillende branden langs het spoor, meldt ANWB Europa op X. In Parijs starten vandaag de Olympische Spelen.

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat de hinder naar verwachting het hele weekend gaat duren. Hoe groot de problemen zijn is nog niet duidelijk en dit zal volgens hem per traject verschillen, maar de sabotageactie zal in ieder geval de komende dagen "impact" hebben.