Hilbers: IMF en Wereldbank moeten meer ageren tegen handelsoorlog

BREUKELEN (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank moeten krachtiger stelling nemen tegen de dreiging van een handelsoorlog. Dat betoogt voormalig IMF-bestuurder Paul Hilbers vrijdag bij zijn afscheid als hoogleraar Toezicht Financiële Instellingen aan de Nyenrode Business Universiteit.

De econoom erkent dat de organisaties uit Washington zich hier al eerder over hebben uitgesproken. "Maar dat zouden ze wat mij betreft meer kunnen doen, want het gaat nu echt niet de goede kant op", zegt hij in gesprek met het ANP.

Hilbers doelt niet alleen op de Amerikaanse president Donald Trump die onlangs importheffingen van 25 procent voor aluminium en staal aankondigde. "Het is niet één land. Ook elders in de wereld zie je nu toch wat meer agressie in het economische beleid. Dat is al een tijdje aan de gang. Alleen het wordt erger."

Economische analyses

Volgens Hilbers kunnen het IMF en de Wereldbank niet vaak genoeg in economische analyses benadrukken dat bepaalde vormen van handelspolitiek "voor de wereld niet goed zijn, en ook voor landen zelf uiteindelijk niet goed zijn". "Dan krijg je mogelijk vergelding. Dat is niet een kant die je op wilt."

De vraag of je als land importheffingen wel of niet moet vergelden ligt politiek gevoelig, erkent Hilbers. "Ik kan niet helemaal ontkennen dat er druk zal zijn om wat te doen tegenover zo'n actie als die jouw industrie zou treffen. Daarom hoop ik dat we niet in de situatie komen waar we zo bang voor waren na de Tweede Wereldoorlog, dat landen tegen elkaar op gaan bieden."

In zijn zogenoemde emeritaatsrede herinnert Hilbers eraan dat het IMF en de Wereldbank in 1944 zijn opgericht om precies dit soort praktijken te voorkomen. "Dat was na een vooroorlogse periode van economische chaos, hyperinflatie en handelsoorlogen."

Financiële steun

Hilbers stelt ook dat het IMF en de Wereldbank erop voorbereid moeten zijn dat er meer vraag om financiële steun en advies kan komen van landen als gevolg van de vele conflicten, importheffingen en andere handelsbelemmeringen, in combinatie met de klimaatverandering. "De organisaties moeten blijven doen waar ze goed in zijn. Er is financiële ruimte. Daar moet misschien een wat groter deel van worden gebruikt als dit uit de hand gaat lopen."

De 68-jarige Hilbers, die in het verleden ook voor De Nederlandsche Bank (DNB) werkte, zat vier jaar lang in het bestuur van het IMF. Hij vertegenwoordigde daar onder meer Nederland en zat ook een klimaatcommissie voor. Eind oktober vertrok hij al bij het IMF. Nu gaat hij ook bij de universiteit met pensioen.