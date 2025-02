Zelensky bereid Poetin te spreken over vrede met plan van Westen

MÜNCHEN (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is naar eigen zeggen bereid met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te spreken over het beëindigen van de oorlog als hij daar een plan voor van de VS en van Europa heeft. "Ik zal één Rus ontmoeten, Poetin, en dan spreken we met Poetin en stoppen de oorlog", aldus Zelensky.

Zelensky heeft eerder in zijn land bij wet laten verbieden met Poetin te onderhandelen. Hij zei op de veiligheidsconferentie in München dat hij met Poetin kan onderhandelen aan de hand van een plan van president Trump en Europa. Hij zei dat hij Trumps telefoonnummer heeft en Trump altijd kan bellen.

Volgens Zelensky had Trump dat eerder al eens gezegd, maar had hij toen geen telefoonnummer gekregen.