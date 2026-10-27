Hoekstra komt met plan om klimaatschade beter te verzekeren

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) presenteert dinsdag in Brussel een plan om klimaatschade beter te verzekeren via Europese wetgeving. Dat zegt Hoekstra in het AD. Hij spreekt van een "historisch pakket". Het is voor het eerst dat er een plan ligt voor Europese wetgeving op dit gebied, aldus de Eurocommissaris tegen de krant.

Hoekstra kondigde vrijdag op X aan deze week met een plan te komen dat erop is gericht de weerbaarheid van Europa tegen toekomstige klimaatrisico's te versterken.

Volgens Hoekstra mag het niet meer gebeuren dat regionale en nationale politici na grote natuurrampen elkaar de schuld proberen te geven. "Voortaan moet wettelijk geregeld worden wie verantwoordelijk is voor wat", zegt hij in het AD.

In de wet moet onder meer staan met welke klimaatscenario's de overheid rekening houdt bij de bouw van nieuwe huizen en bruggen. Volgens het plan van Hoekstra moeten overheden zich hierbij op wetenschappelijke data baseren.