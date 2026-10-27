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Milwaukee Brewers één zege verwijderd van World Series-titel

Sport
door anp
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ST. PETERSBURG (ANP) - De honkballers van Milwaukee Brewers hebben ook de derde wedstrijd in de World Series gewonnen. De Brewers waren in de nacht van maandag op dinsdag op bezoek bij Tampa Bay Rays met 10-1 te sterk. De ploeg uit Milwaukee komt daarmee op 3-0 in de best-of-seven-serie en kan de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) al in het vierde duel beslissen.
Beide teams wonnen de World Series nog nooit. Ook hebben ze allebei een link met Nederland. Bij de Brewers heeft Pat Murphy (67), oud-bondscoach van Nederland, de leiding, terwijl Nederlands honkbalinternational Richie Palacios (29) met rugnummer 1 bij de Rays speelt.
De vierde wedstrijd staat gepland in de nacht van dinsdag op woensdag en is opnieuw in het stadion van de Rays in St. Petersburg.
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