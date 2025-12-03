Hof: oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd

DEN HAAG (ANP) - De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag heeft woensdag het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om de oud-ING-baas niet verder te vervolgen toegewezen.

ING schikte in 2018 voor 775 miljoen euro met het OM om gebrekkige witwascontroles. Het OM besloot destijds de toenmalige ING-baas Hamers niet te vervolgen, maar volgens financieel activist Pieter Lakeman was dat onterecht. De activist stapte uiteindelijk naar het gerechtshof, dat eind 2020 oordeelde dat het OM Hamers wel verder moest onderzoeken en vervolgen.

Na jarenlang onderzoek zag het OM eind vorig jaar toch af van vervolging. Volgens justitie was er onvoldoende bewijs voor een strafzaak tegen de topbankier.

Het hof oordeelde woensdag dat, op basis van het huidige dossier en de huidige rechtspraak, "een strafrechtelijke vervolging hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden tot een veroordeling".