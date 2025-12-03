Meer dan 1500 doden na noodweer in Zuid- en Zuidoost-Azië

JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - Het dodental blijft oplopen na het noodweer in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Er zijn sinds eind vorige maand meer dan 1500 doden gevallen en het dodental loopt waarschijnlijk nog op.

Zware regenval tijdens het moessonseizoen en twee tropische cyclonen zorgden vorige maand voor zware regenval in Sri Lanka, Indonesië, Thailand en Maleisië. Door de overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 804 mensen omgekomen. Het aantal vermisten ligt boven de 650. Ook dat is een toename.

In Sri Lanka is het dodental opgelopen naar 465 en worden nog 366 mensen vermist. De 267 doden in Thailand vielen verspreid over acht provincies, met meer dan de helft in het toeristische Hat Yai. In Maleisië zijn enkele doden gevallen als gevolg van het noodweer.