Hof tikt EU op vingers over deel richtlijn minimumloon

LUXEMBURG (ANP/DPA) - Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de EU op de vingers getikt over een deel van de richtlijn van het minimumloon. Niet de EU, maar de lidstaten stellen de lonen vast, ook het minimumloon. Enkele criteria die de EU in de richtlijn had vastgesteld, zijn in strijd met die bevoegdheid van lidstaten, stelt het hof.

Het gaat om richtlijnen voor het vaststellen of aanpassen van minimumlonen. Ook mag de EU niet bepalen of minimumlonen verlaagd mogen worden bij bijvoorbeeld inflatie of deflatie. Die macht blijft bij de lidstaten, aldus de rechter.

De zaak was aangespannen door Denemarken.

Vakbonden

De rest van de richtlijn blijft in stand. Die is in 2022 door een meerderheid van de EU-lidstaten aangenomen. Er staat onder meer expliciet in dat er geen algemeen Europees minimumloon komt. Verder staat erin dat onderhandelingen met sociale partners, zoals vakbonden, de norm moeten zijn voor het bepalen van het minimumloon.

Dat de richtlijn grotendeels overeind blijft, is een "grote overwinning voor werknemers die iedere dag buffelen om rond te komen", aldus interim-voorzitter van vakbond FNV Dick Koerselman. "De Europese rechter heeft bevestigd dat werknemers recht hebben op een toereikend minimumloon. De Europese norm staat fier overeind als maatstaf. Dus nu moet het minimumloon als de wiedeweerga omhoog."