Viola Holt in besloten kring gecremeerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 11:52
HILVERSUM (ANP) - Voormalig presentatrice en tv-persoonlijkheid Viola Holt is dinsdagochtend in besloten kring gecremeerd. Dat meldt haar familie aan het ANP.
De crematie vond plaats in Hilversum. "De plek waar zij haar televisiecarrière is begonnen", aldus de familie van Holt. "De familie wil iedereen in Nederland en ook de media bedanken voor de respectvolle wijze waarop de afgelopen dagen Viola is herdacht."
Viola Holt overleed donderdagavond op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Muiderberg.
