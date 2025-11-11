Gigantisch gokschandaal in Turkije: ruim duizend voetballers geschorst, inclusief spelers Galatasaray

Het Turkse voetbal is in rep en roer: de Turkse voetbalbond heeft maar liefst 1.024 spelers uit de hoogste vier divisies geschorst vanwege betrokkenheid bij een enorm gokschandaal. Onder hen ook spelers van topclubs Galatasaray en Besiktas – en zelfs een voetballer die vorige week nog in de Champions League tegen Ajax speelde.

De 25-jarige Eren Elmali van Galatasaray, die tegen Ajax nog vijf minuten inviel, bevestigt in een verklaring dat hij “vijf jaar geleden eenmalig heeft gewed op een duel waar mijn eigen club niet bij betrokken was.” Hij benadrukt dat het een vergissing was: “Sindsdien heb ik nooit meer gewed. Voetbal is voor mij niet zomaar een beroep, het is een passie die centraal staat in mijn leven. Ik heb nooit gehandeld op een manier die in strijd is met ethische principes van het voetbal.”

Toch is hij, samen met ploeggenoot Metehan Baltaci, voorlopig geschorst. Ook bij Besiktas zijn spelers getroffen, waaronder Necip Uysal en Ersin Destanoglu. In totaal zijn 27 spelers uit de Süper Lig geschorst.

Arrestaties en stilgelegde competities

De autoriteiten hebben ondertussen acht mensen gearresteerd, onder wie Murat Ozkaya, voorzitter van Süper Lig-club Eyupspor. De voetbalbond heeft bovendien de competities op het tweede en derde niveau twee weken stilgelegd, omdat teams plots zonder spelers zitten.

In totaal zijn in Turkije zo’n 3.700 profvoetballers actief, wat betekent dat bijna één op de drie spelers in opspraak is. De bond heeft de FIFA gevraagd de transferperiode vervroegd te openen, zodat clubs hun selecties kunnen aanvullen.

Het gokprobleem in het Turkse voetbal blijkt diepgeworteld: eerder werden al 150 scheidsrechters geschorst. Uit onderzoek blijkt dat 371 van de 571 arbiters een gokaccount hadden — sommige zetten zelfs duizenden keren geld in op wedstrijden. Het Turkse voetbal verkeert daarmee in een van de grootste crises uit zijn geschiedenis.