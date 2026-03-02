ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof wijst verzoek Trump af om uitstel zaken over importheffingen

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 20:22
anp020326227 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De rechtszaken van bedrijven over het terugbetalen van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump worden niet uitgesteld. Trump diende onlangs een verzoek in om de procedures met maximaal vier maanden uit te stellen voordat de zaken worden hervat. Een Amerikaans federaal hof van beroep wees het verzoek echter af.
Het hof heeft de zaken nu terugverwezen naar het Court of International Trade. Ongeveer 2000 importeurs hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd om de onlangs illegaal verklaarde importheffingen terug te krijgen, veelal grote multinationals als de pakketvervoerder FedEx.
De rechtszaken hangen samen met een andere recente uitspraak over Trumps tarieven. Het Amerikaanse hooggerechtshof verklaarde vorige maand een groot deel van de importheffingen onwettig. Het gaat onder meer om de zogenoemde "wederkerige" heffingen die Trump in april aankondigde aan handelspartners van de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading