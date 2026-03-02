Hof wijst verzoek Trump af om uitstel zaken over importheffingen

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De rechtszaken van bedrijven over het terugbetalen van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump worden niet uitgesteld. Trump diende onlangs een verzoek in om de procedures met maximaal vier maanden uit te stellen voordat de zaken worden hervat. Een Amerikaans federaal hof van beroep wees het verzoek echter af.

Het hof heeft de zaken nu terugverwezen naar het Court of International Trade. Ongeveer 2000 importeurs hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd om de onlangs illegaal verklaarde importheffingen terug te krijgen, veelal grote multinationals als de pakketvervoerder FedEx.

De rechtszaken hangen samen met een andere recente uitspraak over Trumps tarieven. Het Amerikaanse hooggerechtshof verklaarde vorige maand een groot deel van de importheffingen onwettig. Het gaat onder meer om de zogenoemde "wederkerige" heffingen die Trump in april aankondigde aan handelspartners van de VS.