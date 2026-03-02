Revolutionaire Garde dreigt: vijanden zelfs thuis niet veilig

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft gezworen wraak te nemen voor de aanval waarbij ayatollah Ali Khamenei werd gedood. "De vijand moet weten dat hun gelukkige dagen voorbij zijn", zei een bevelhebber van de Garde op staatstelevisie. "Ze zullen nergens ter wereld meer veilig zijn, zelfs niet in hun eigen huizen."

Israël en de Verenigde Staten voeren sinds zaterdag luchtaanvallen uit op Iran. Daarbij is niet alleen de ayatollah, maar ook een aantal andere (militaire) kopstukken om het leven gekomen.

Een aantal van hen werd gedood in de ambtswoning van de ayatollah, waar ze op dat moment bijeen waren voor een vergadering.