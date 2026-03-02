Cyprus krijgt geel reisadvies na droneaanval

DEN HAAG (ANP) - Het reisadvies voor Cyprus is geel geworden. Daarmee maakt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk dat er risico's zijn voor mensen die naar het land afreizen.

Een Britse luchtmachtbasis op Cyprus werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een droneaanval. Volgens de Cypriotische president Nikos Christodoulides ging het om een Iraanse Shahed-drone. Die aanval volgde op de oorlog met Iran die de Verenigde Staten en Israël zaterdag ontketenden.

"In Cyprus kunnen geweldsincidenten plaatsvinden die verband houden met militaire operaties in het Midden-Oosten", schrijft Buitenlandse Zaken bij het reisadvies. "Blijf weg van militaire bases, inclusief de Britse soevereine basisgebieden."