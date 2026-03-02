ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyprus krijgt geel reisadvies na droneaanval

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 20:34
anp020326228 1
DEN HAAG (ANP) - Het reisadvies voor Cyprus is geel geworden. Daarmee maakt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk dat er risico's zijn voor mensen die naar het land afreizen.
Een Britse luchtmachtbasis op Cyprus werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een droneaanval. Volgens de Cypriotische president Nikos Christodoulides ging het om een Iraanse Shahed-drone. Die aanval volgde op de oorlog met Iran die de Verenigde Staten en Israël zaterdag ontketenden.
"In Cyprus kunnen geweldsincidenten plaatsvinden die verband houden met militaire operaties in het Midden-Oosten", schrijft Buitenlandse Zaken bij het reisadvies. "Blijf weg van militaire bases, inclusief de Britse soevereine basisgebieden."
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading