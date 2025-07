Hoger orderbedrag voor bouwbedrijf BAM, maar niet in Nederland

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM heeft in het eerste halfjaar van 2025 een hoger bedrag aan orders ontvangen. In Nederland bleef het orderbedrag echter stabiel. Topman Ruud Joosten verwacht dat de onzekerheid vanwege de stikstofproblematiek in Nederland aanhoudt, maar denkt wel dat de vraag in de markten van BAM "robuust" blijft.

Het totaalbedrag aan orders bij BAM, dat ook in onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland actief is, steeg in de eerste zes maanden naar ruim 12,9 miljard euro. Dat is een stijging vergeleken met een jaar eerder, toen het bouwbedrijf net geen 11 miljard euro aan orders had uitstaan. Daarmee is het orderboek volgens BAM "op een hoog niveau gebleven". De waarde van de orders in ons land bedroeg in het eerste halfjaar van 2025 iets meer dan 5 miljard euro.

De omzet van BAM lag in de eerste helft van het jaar op bijna 3,4 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2024.