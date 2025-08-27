ECONOMIE
Hogere bonus voor Ryanair-personeel dat te grote bagage opmerkt

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 20:34
anp270825176 1
DUBLIN (ANP/BELGA) - De Ierse budgetvlieger Ryanair gaat medewerkers hogere bonussen uitkeren als ze passagiers betrappen die proberen te grote bagage op vluchten mee te brengen. "Ik wil dat ons personeel mensen betrapt die ons systeem proberen op te lichten", heeft Ryanair-topman Michael O'Leary gezegd.
Bij Ryanair waren er al bonussen om personeel aan te sporen. Deze worden verhoogd van 1,50 euro naar 2,50 euro per bagagestuk. Tot nu toe gold er daarbij nog een maandelijks plafond van 80 euro. Die limiet wordt geschrapt.
Vorige maand meldden Britse media al dat Ryanair erg tevreden was over zijn beleid met deze premies. Toen zei de maatschappij ook al een verhoging van het bedrag te overwegen.
Ryanair staat bekend om zijn strikte regels voor de bagage. Wie aan de gate komt met te grote tassen, moet extra betalen. O'Leary heeft laten weten nog steeds verbaasd te zijn over het aantal mensen dat met te grote bagage aan boord probeert te komen en denkt dat ongemerkt te kunnen doen.
