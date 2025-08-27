ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Djokovic op US Open in vier sets langs Amerikaan Svajda

Sport
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 20:27
anp270825175 1
NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic staat op de US Open in de derde ronde. De 38-jarige Serviër verloor de eerste set in een tiebreak van de Amerikaan Zachary Svajda, maar trok de partij daarna alsnog naar zich toe: 6-7 (5) 6-3 6-3 6-1. In de eerste ronde had Djokovic ook afgerekend met een Amerikaan, Learner Tien.
Djokovic maakt bij de US Open zijn rentree nadat hij twee maanden geleden op Wimbledon in de halve finales van Jannik Sinner verloor. In Londen verspeelde hij daarmee de kans om zijn 25e grandslamtitel te veroveren en alleen recordhouder te worden. Nu deelt hij nog 24 titels met de Australische Margaret Court.
In de derde ronde speelt Djokovic tegen de Brit Cameron Norrie of de Argentijn Francisco Comesana.
Vorig artikel

Rusland somberder over economie door hoge rente

Volgend artikel

Hogere bonus voor Ryanair-personeel dat te grote bagage opmerkt

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger