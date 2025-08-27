Djokovic op US Open in vier sets langs Amerikaan Svajda

NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic staat op de US Open in de derde ronde. De 38-jarige Serviër verloor de eerste set in een tiebreak van de Amerikaan Zachary Svajda, maar trok de partij daarna alsnog naar zich toe: 6-7 (5) 6-3 6-3 6-1. In de eerste ronde had Djokovic ook afgerekend met een Amerikaan, Learner Tien.

Djokovic maakt bij de US Open zijn rentree nadat hij twee maanden geleden op Wimbledon in de halve finales van Jannik Sinner verloor. In Londen verspeelde hij daarmee de kans om zijn 25e grandslamtitel te veroveren en alleen recordhouder te worden. Nu deelt hij nog 24 titels met de Australische Margaret Court.

In de derde ronde speelt Djokovic tegen de Brit Cameron Norrie of de Argentijn Francisco Comesana.