Hogere kosten drukken opnieuw op winst bouwmarktketen Hornbach

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft de afgelopen maanden opnieuw minder winst geboekt door hogere kosten aan onder meer personeel. Klanten gaven wel weer meer geld uit bij de van oorsprong Duitse doe-het-zelver, onder meer dankzij de opening van nieuwe vestigingen en meer onlinebestedingen.

Hornbach kreeg er het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met november, drie vestigingen bij tot een nieuw totaal van 176. De omzet in de negen landen samen groeide met ruim 2 procent tot zo'n 1,5 miljard euro. Maar door de inzet van meer en duurder personeel bleef daar ruim 10 miljoen euro aan nettowinst van over, 42 procent minder dan een jaar eerder.

Hornbach, met zo'n twintig vestigingen in Nederland, profiteerde in het eerste kwartaal van mooi voorjaarsweer en schroefde toen de winst flink op. In juni, juli en augustus was er ook al een winstdaling, maar voor dit hele boekjaar wordt alsnog gerekend op een vergelijkbaar cijfer als vorig jaar.