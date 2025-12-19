Lab kan prijs privacyschender krijgen om zwijgen over datalek

AMSTERDAM (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics NMDL in Rijswijk kan een 'prijs' krijgen voor de grootste privacyschender, de Big Brother Award. Cybercriminelen drongen in juli binnen in de computersystemen van het bedrijf, dat bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker verwerkte, en maakten de gegevens van honderdduizenden vrouwen buit. Het lab bracht dat pas een maand later naar buiten.

Clinical Diagnostics is een van de vijf organisaties die zijn genomineerd door de organisator van de publieksprijs, burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. De andere kandidaten zijn de Belastingdienst, de politie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Microsoft. De uitreiking is op 20 februari.

De vorige Big Brother Award ging naar minister van Financiën Eelco Heinen. Volgens Bits of Freedom staat hij toe dat onschuldige mensen de dupe worden van "discriminerende risicoprofielen en algoritmen" om te voorkomen dat mensen geld overmaken naar terroristen.