Bruins gaat door met leesfonds na goede ervaringen met proef

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) gaat door met een regeling om lezen te stimuleren, nadat dit naar zijn tevredenheid is uitgeprobeerd. Van 2025 tot en met 2028 trekt de demissionaire bewindsman jaarlijks 850.000 euro hiervoor uit. Organisaties kunnen hiermee subsidie aanvragen voor activiteiten als leesclubs en workshops creatief schrijven.

Vanaf donderdag kunnen organisaties zonder winstoogmerk bij het Nederlands Letterenfonds een subsidie aanvragen tussen de 25.000 en 50.000 euro. Tijdens de proef in 2024 was het fonds verrast door het aantal aanvragen. Het geld is onder andere besteed aan de organisatie van het Utrecht Doventheater en leesfestivals op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao.