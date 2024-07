Hogere opening verwacht voor Europese beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag met winst te openen, geholpen door de plussen op Wall Street een dag eerder. Het sentiment in New York werd gesteund door opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell over de inflatie op het forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra.

Volgens Powell wordt vooruitgang geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar heeft de Federal Reserve wel meer informatie nodig voordat de rente verlaagd kan worden. Die opmerkingen worden door beleggers gezien als teken dat de Fed later dit jaar begint met het verlagen van de rente. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) spreekt woensdag in Sintra.

Later op de dag komen de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed naar buiten. Die aantekeningen zullen nauwlettend bestudeerd worden voor aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Overwegend omhoog

Overigens zijn de beurzen in New York woensdag maar een halve dag geopend in aanloop naar Fourth of July op donderdag. Dan blijft Wall Street de hele dag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.

De beurzen in Azië gingen woensdag overwegend omhoog. In Tokio won de Nikkei 1,3 procent, de Kospi in Seoul steeg 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.

ASMI

In Hongkong zette de Hang Seng-index een plus op de borden van 1,1 procent. Marktonderzoeker Caixin meldde dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni is gegroeid, maar wel in het zwakste tempo in acht maanden.

Bij de bedrijven in Amsterdam kan chiptoeleverancier ASMI in beweging komen door een koopadvies van investeringsbank Stifel. Verder verhoogde zakenbank Morgan Stanley het koersdoel voor chipbedrijf Besi.

De euro was woensdagochtend 1,0737 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 83,15 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 86,64 dollar per vat.