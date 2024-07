Premier roept Jamaica uit tot rampgebied voor orkaan Beryl

KINGSTON (ANP) - De Jamaicaanse premier Andrew Holness heeft zijn hele land in afwachting van orkaan Beryl uitgeroepen tot rampgebied, meldt de krant The Jamaica Observer. Dat betekent dat iedereen op het Caribische eiland binnen moet blijven tussen 06.00 en 18.00 uur lokale tijd.

De orkaan zal volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) woensdag met "levensbedreigende windsnelheden" over Jamaica razen. Holness zegt de ramptoestand te hebben uitgeroepen op basis van de verwachte koers, kracht en impact van Beryl. "Dit is om iedereen veiligheid te garanderen tijdens het passeren van de storm en om te voorkomen dat mensen met criminele bedoelingen toch de straat op gaan." De rampstatus geldt de komende zeven dagen in Jamaica.

De afgelopen dagen trok Beryl al over het zuidoosten van het Caribisch gebied. Daarbij vielen zeker zeven doden: drie op Grenada, drie in Venezuela en een op Saint Vincent en de Grenadines. Ook is op verschillende eilanden veel schade aangericht.