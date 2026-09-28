Hogere staatsrente drukt Wall Street in het rood

NEW YORK (ANP) - Wall Street is maandag lager gesloten, onder druk van een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De beurshandel kreeg geen steun van de olieprijzen, die in de laatste handelsuren flink terugzakten vanaf hun hoogste niveau eerder op de dag. Dat gebeurde na mediaberichten dat president Donald Trump openstaat voor het versoepelen van sancties tegen Iran in verband met het nucleaire programma.

De rente op staatsobligaties liep ondertussen verder op na de forse stijging van vorige week. De rente op de tienjarige Amerikaanse staatslening kwam boven de 5,2 procent uit, het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie, waardoor ze als prijzen langer blijven stijgen, een hogere rente als compensatie willen. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven die enorme bedragen investeren in datacenters en AI-infrastructuur en dus veel geld nodig hebben.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,7 procent op 51.481,51 punten. De S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 7683,69 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 0,9 procent tot 26.820,38 punten. Op vrijdag werden nog winsten geboekt op Wall Street.

"De rente is vandaag weer flink opgelopen en dat zorgt begrijpelijkerwijs voor zwakte op de beurs. De concurrentie om kapitaal door de uitgaven van grote AI-bedrijven zet ook de consument onder druk door de hogere rente", zei een beleggingsexpert van vermogensbeheerder Gabelli Funds.

Techaandelen zoals Qualcomm, Intel en Meta verloren tot 7,1 procent. Nvidia ging tegen de stroom in en steeg 1,7 procent. De belangrijkste verkoper van AI-chips brengt een softwareplatform uit om te voorkomen dat AI-agenten zich misdragen. Een eerdere hack van OpenAI bij Hugging Face had volgens het bedrijf daarmee voorkomen kunnen worden. Ook gaat Nvidia zijn aandeleninkoopprogramma vergroten, wat gunstig is voor de aandeelhouders.

Tesla daalde 3,9 procent. Zakenbank JPMorgan verlaagde het koersdoel voor de bouwer van elektrische auto's, omdat wordt gerekend op tegenvallende leveringen in het derde kwartaal.