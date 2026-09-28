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Trump: handelsakkoord met Canada komt er omdat Canada dat wil

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 21:59
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt, omdat Canada een akkoord wil. Dat zei hij maandag tegen verslaggevers in het Oval Office.
Beide landen zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerden eerder dit jaar na mislukte handelsgesprekken importheffingen van 50 procent in op honderden Canadese producten. Canada zei die heffingen "dollar voor dollar" te zullen vergelden met eigen heffingen. Trump dreigde onlangs dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier zijn producten niet langer in de Verenigde Staten mag verkopen.
De Canadese heffingen zijn onder andere gericht op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica, met tarieven van 15, 25 en 50 procent.
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