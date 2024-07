Hogere winst Harley-Davidson door meer verkopen duurdere motoren

MILWAUKEE (ANP/BLOOMBERG) - Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 16 procent meer motoren verkocht, vooral de duurdere en meer winstgevende modellen waren in trek. Ook de winst ging omhoog, maakte de Amerikaanse motorfabrikant bekend.

Het concern verkocht 49.700 Harleys vergeleken met 42.900 stuks in dezelfde periode vorig jaar. De omzet ging met 12 procent omhoog tot 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro). De nettowinst kwam uit op 218 miljoen dollar, een stijging van 23 procent. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners.

Toch is Harley-Davidson minder optimistisch voor de rest van het jaar. De omzetverwachting is neerwaarts bijgesteld tot een krimp van 5 tot 9 procent. Eerder ging het bedrijf uit van een vlakke omzet tot een daling van 9 procent. Ook de winstverwachting is naar beneden bijgesteld. Het bedrijf spreekt van "uitdagende marktomstandigheden".