Busvervoerders die naar Spelen rijden zijn voorbereid op file

DEN HAAG (ANP) - Verschillende busvervoerders in Nederland brengen de komende twee weken mensen naar Parijs waar vrijdag de Olympische Spelen beginnen. Er is vraag naar de busritten, maar van een stormloop zoals tijdens de halve finale van het EK-voetbal is geen sprake, blijkt uit een korte rondgang van het ANP. De busmaatschappijen die naar Parijs rijden, zijn voorbereid op de verwachte drukte rond de Franse hoofdstad.

Vervoerder ABC Specials begroot twee uur extra per rit voor de verwachte topdrukte op de wegen rond Parijs, laat een woordvoerder van de organisatie weten. Verder meldt hij dat de "file is wat het is, we hebben er maar mee te dealen". Tot nu toe heeft de busvervoerder vijf groepen naar Parijs gebracht, dat gebeurt bij deze maatschappij in vipbussen. Er zijn nog busritten richting Parijs beschikbaar bij de vervoerder. Bij ABC Specials kunnen mensen geen losse tickets boeken, maar alleen hele bussen huren. Nog niemand heeft een terugreis geboekt bij de vervoerder.

Ook bij Slangen Reizen kunnen mensen nog een busreis boeken naar de Spelen, dit kan ook in combinatie met een terugreis en hotel. Een woordvoerder kan niet zeggen hoeveel reizen er plaatsvinden richting Parijs, maar de aantallen liggen volgens hem hoger dan "normaal". Bij de maatschappij kunnen zowel groepen als individuen een reis boeken. Slangen Reizen houdt continu in de gaten hoe druk het is op de wegen bij Parijs.

Met de uiteindelijk verloren voetbalwedstrijd tegen Engeland op 10 juli verzorgden Paulusma Reizen vanuit Friesland, Hartemink vanuit de Achterhoek en Gebo Tours vanuit het hele land opgeteld bijna dertig busritten naar Dortmund. Nu hebben de bedrijven een dag voor de opening van de Spelen nog geen enkele aanvraag binnengekregen. "Dortmund was in één keer booming, maar de Spelen nog helemaal niet. Misschien dat mensen daar toch meer individueel heengaan", denkt een woordvoerster van Hartemink.