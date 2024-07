Parijse hoteliers komen van koude kermis thuis: 'Bezettingsgraad van 32 procent'

De Parijse hoteliers dachten hard binnen te gaan lopen deze zomer vanwege de Olympische Spelen, maar nu komen ze van een koude kermis thuis. De prijzen zijn zo hoog, dat de hotels soms nog niet eens voor een derde volgeboekt zijn. Ook zijn er nog plenty kaartjes te koop voor het bezoeken van de Olympische sportwedstrijden.

“Hier drie kamers. Leeg, leeg, en die ook. Dit is momenteel de situatie”, zucht hotelier Guillaume Rumiel tegen een RTL-reporter. Wat betreft reserveringen loopt het heel slecht. Ook al verlagen we de prijzen, er is geen vraag naar.”

In 2023 was het veel drukker in het het hotel van Rumiel. “We hebben nu een bezettingsgraad van 32 procent. Rond deze tijd vorig jaar zaten we op 89 procent met ook nog eens hogere prijzen”, legt hij uit. Hotelprijzen in Parijs zijn tot wel 40 procent in prijs gedaald in de afgelopen weken. Zo hopen ze op boekingen van gasten die op het laatste moment besluiten naar de Franse hoofdstad af te reizen.

Ook de Parijse theaters en musea hebben een karige zomer. Ze noemen zichzelf de grote verliezers van de Olympische Spelen, en verwachten zo'n 30 procent minder klandizie de komende weken. De mensen die naar de stad gaan, doen dit namelijk hoofdzakelijk voor de sport.