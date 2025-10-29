ECONOMIE
Honda vermindert productie in Noord-Amerika om gebrek aan chips

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 20:58
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse auto- en motorenproducent Honda pauzeert of verlaagt de productie in bepaalde Noord-Amerikaanse fabrieken. Dit doet het concern om tekorten aan bepaalde belangrijke chips, meldt het bedrijf. Eerder waarschuwde chipmaker Nexperia Japanse autofabrikanten dat het bedrijf de levering van halfgeleiders niet langer kon garanderen.
Bij Nexperia zijn problemen ontstaan doordat China het bedrijf een exportverbod heeft opgelegd. Het bedrijf is in Nijmegen gevestigd, maar heeft een grote fabriek in China. Het Chinese exportverbod kwam er nadat de Nederlandse regering met een beroep op een oude wet Nexperia onder curatele had gesteld, uit angst dat de Chinese eigenaar Wingtech bedrijfsactiviteiten uit Europa weg zou halen. In een rechtszaak oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam ook dat Wingtech-baas Zhang Xuezheng op afstand moest worden gezet wegens wanbestuur.
Eerder waarschuwden Europese autofabrikanten voor productieproblemen door de crisis rond Nexperia.
