Honderden meldingen uit Nederland over storing bij Microsoft

REDMOND (ANP) - Ook vanuit Nederland zijn meer dan duizend meldingen binnengekomen van mensen die problemen ondervinden van de wereldwijde storing bij Microsoft 365, waaronder bijvoorbeeld e-maildienst Outlook en vergaderapp Teams vallen. Op de website allestoringen.nl zijn vrijdagochtend rond 07.45 uur zo'n 1700 meldingen binnengekomen over Outlook, ruim 400 meldingen over Microsoft 365 en ruim 100 over Teams. Microsoft laat weten te werken aan een oplossing.

De problemen raken volgens de internationale storingssite Downdetector 74 landen en gebieden. Veel consumenten, bedrijven en overheden gebruiken de software van Microsoft.

Microsoft heeft maatregelen genomen om het verkeer om te leiden en ziet inmiddels gedeeltelijk herstel, meldt het bedrijf in een update op X. "We zien een gedeeltelijk herstel in de regio's waar we deze aanpassingen hebben doorgevoerd." De maatregelen leiden niet tot langdurig herstel, "dus onderzoeken we welke aanvullende stappen we kunnen nemen om de algehele stabiliteit van de infrastructuur te verbeteren".