Honderden vluchten geschrapt in New York om sneeuwstorm

door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:53
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Honderden vluchten op de grote luchthavens van New York zijn geschrapt in verband met een grote sneeuwstorm. Er wordt verwacht dat er vanaf vrijdagmiddag tot en met zaterdag zware sneeuwval is in New York City en op Long Island, met een mogelijke ophoping van wel 20 centimeter sneeuw voordat de storm afneemt.
Volgens FlightAware, een dienst die luchtvaartmaatschappijen volgt, zijn er minstens vierhonderd internationale en binnenlandse vluchten geannuleerd en veel vertraagd. De luchthavens LaGuardia en John F. Kennedy in New York, evenals het nabijgelegen Newark, behoren tot de zwaarst getroffen locaties.
New York City heeft ook een waarschuwing over winterweer voor reizigers uitgegeven voor de duur van de storm. De koude temperaturen kunnen het smelten van de sneeuw beperken, wat het risico op gladde en gevaarlijke wegomstandigheden vergroot.
