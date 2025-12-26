ECONOMIE
Kans op een baan voor werklozen in Duitsland 'lager dan ooit'

Economie
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:20
anp261225069 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De kansen op werk voor werklozen in Duitsland zijn op een historisch dieptepunt, waarschuwt de directeur van de Bundesagentur für Arbeit. In opmerkingen die vrijdag werden vrijgegeven, vertelt Andrea Nahles aan nieuwssite web.de dat de Duitse arbeidsmarkt al enkele maanden stagneert en geen vooruitgang boekt.
"We hebben een indicator die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat werklozen weer een baan vinden", aldus Nahles. "De waarde ligt normaal rond de zeven, maar nu is het 5,7 - lager dan ooit tevoren."
Er is momenteel geen enkele groep werknemers die immuun is voor baanverlies, waarschuwt ze. Wel is het zo dat "goed opgeleiden nog steeds de beste kansen op de arbeidsmarkt hebben".
Nederland
Nahles uit ook kritiek op de geplande hervorming van de Duitse overheid om meer prioriteit te geven aan het vinden van werk voor werklozen. Er zou daarbij ook aandacht moeten zijn voor de individuele vaardigheden van werklozen, benadrukt ze. Die vaardigheden sluiten vaak niet aan bij de beschikbare vacatures.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland telde recent juist voor het eerst in vier jaar meer werklozen dan vacatures. Voor elke honderd werklozen telde Nederland in het derde kwartaal 97 openstaande vacatures. Daarmee leek de arbeidsmarkt in Nederland juist wat te ontspannen, al bleef de krapte op de arbeidsmarkt historisch gezien wel nog steeds behoorlijk hoog.
