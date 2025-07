Honderden vluchten op Hongkong geschrapt om naderende tyfoon

HONGKONG (ANP/AFP) - De naderende tyfoon Wipha zorgt voor flinke verstoringen in het vliegverkeer van en naar Hongkong. Ongeveer 500 vluchten zijn geschrapt en zo'n 400 vluchten moeten later zondag vertrekken of landen, meldt de luchthavenautoriteit van Hongkong. De vlucht die vanaf Schiphol gepland staat, lijkt volgens een woordvoerster van de luchthaven wel te vertrekken.

De vlucht van Cathay Pacific Airways moet zondagmiddag vertrekken. Die gaat volgens de website van Schiphol door. "Als een luchtvaartmaatschappij wijzigingen doorgeeft, voeren wij dat door op onze site", zegt de woordvoerster. Cathay Pacific Airways meldt op zijn site dat alle binnenkomende vluchten tot 18.00 uur lokale tijd zijn geannuleerd of vertraging oplopen.

Hongkong heeft zondag de hoogste waarschuwing afgegeven voor de tyfoon. Volgens het weerstation van de stad bevond Wipha zich om 10.00 uur (04.00 uur Nederlandse tijd) ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Hongkong.