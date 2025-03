Hongarije meldt eerste MKZ-uitbraak in ruim 50 jaar

BOEDAPEST (ANP/AFP) - In Hongarije is er voor het eerst in meer dan vijftig jaar een uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ). De besmetting werd aangetroffen op een boerderij met 1400 runderen in het noordwesten van het land, dicht bij de grens met Slowakije. De veehouderij is gesloten, de dieren zijn geruimd en voor vatbare dieren en hun producten is een vervoersverbod ingesteld.

Voor lege en geladen voertuigen voor zogenoemde evenhoevige dieren (varkens, runderen, schapen, geiten of herten) uit Hongarije geldt in Nederland een extra reinigingsmoment, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zo'n extra reiniging is voor meerdere landen uit de Europese Unie al van toepassing om onder meer de Afrikaanse varkenspest.

In januari werd in Duitsland al de eerste MKZ-uitbraak in de EU sinds 2011 vastgesteld. Toen kwamen meerdere landen, waaronder Nederland, al met voorzorgsmaatregelen. Die werden later die maand weer opgeheven in ons land nadat uit de tests was gebleken dat geen dieren in Nederland besmet waren geraakt.

De ziekte komt voor bij evenhoevige dieren en heeft in het verleden geleid tot vele ruimingen, maar is niet gevaarlijk voor de mens.