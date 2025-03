Opvang Biddinghuizen dicht, COA verwacht geen effect Ter Apel

BIDDINGHUIZEN (ANP) - De grote tijdelijke opvang voor asielzoekers in Biddinghuizen is dicht. De laatste bewoners zijn naar andere locaties overgebracht. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de sluiting van Biddinghuizen "op de bezetting in Ter Apel naar verwachting geen invloed".

Sinds november konden ongeveer 1250 asielzoekers verblijven op het evenemententerrein van Walibi Holland. Mede daardoor daalde het aantal asielzoekers in Ter Apel tot onder de limiet van 2000. De sluiting was gepland, omdat het pretpark binnenkort weer opengaat en het festivalseizoen eraan komt. De laatste asielzoekers die nog in Biddinghuizen verbleven, zijn onder meer naar Emmen en Zaandam gebracht.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven momenteel 1834 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal in drie weken tijd. Sinds afgelopen weekend zijn er honderd extra mensen bij gekomen.