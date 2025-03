Japanse handelsminister naar Washington voor gesprekken

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse minister van Handel Yoji Muto gaat volgende week naar Washington voor gesprekken met de Amerikaanse regering over de importheffingen van president Donald Trump. Japan, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in Azië, zal proberen om ontheffing te krijgen van de dreigende tarieven op buitenlands staal, aluminium en auto's.

Volgens Tokio heeft Muto dan een ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick. Japan is een grote leverancier van staal en aluminium, dus de heffingen van 25 procent zouden het land flink kunnen raken. Die tarieven zouden op 12 maart moeten ingaan.

Vorig jaar exporteerde Japan 1,1 miljoen ton staal naar de VS ter waarde van 2 miljard dollar. Daarnaast werden ook andere metalen, waaronder aluminium, naar de VS uitgevoerd met een waarde van 1,1 miljard dollar.

Japan is ook een grote autobouwer, met merken als Toyota, Honda en Nissan. Het land exporteert veel auto's naar de VS. Maar er worden ook veel Japanse auto's gebouwd in de VS zelf. Volgens de Japanse autobrancheorganisatie werden er in 2023 in de VS ongeveer 3,3 miljoen auto's door Japanse automakers gebouwd, wat meer is dan de Japanse auto-export naar de VS.